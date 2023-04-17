18 апреля — День воинской славы — победа в Ледовом побоище

Во вторник, 18 апреля 2023 года, отмечается праздник — День воинской славы, посвященный победе русских войск на Чудском озере. В наши дни по середине водоема проходит граница России и Эстонии.

Эта битва, прославившаяся как Ледовое побоище, считается одной из самых известных в истории государства. Состоялась она почти восемь столетий назад — в апреле 1242-го, когда лед еще довольно крепок, — отсюда и название.

В сражении участвовали войска Новгородской республики, возглавляемые князем Александром Невским, и германцы-крестоносцы под предводительством Андреаса фон Фельфена. После успеха русских воинов Ливонский орден вынужден был отказаться от претензий на Русь.

В сентябре 2021 года президент Владимир Путин открыл в Псковской области, на берегу Чудского озера, памятник Александру Невскому.

По словам российского лидера, победа в Ледовом побоище разрушила планы врага, показала силу Руси.

Масштаб личности Александра Невского президент назвал грандиозным. Путин отметил дальновидность полководца и выбор, который тот делал в интересах русского народа и во имя будущего нашего государства.