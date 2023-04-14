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Лавров проинформировал коллег из СНГ о ходе СВО на Украине

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в пятницу, 14 апреля, на заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ проинформировал партнеров о ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

Глава МИД РФ при этом отметил нарастание попыток Запада вмешиваться в дела стран СНГ.

«Сергей Лавров подробно изложил российские оценки ситуации в мире с акцентом на проблемы обеспечения глобальной и региональной безопасности, отметил нарастающие попытки вмешательства со стороны стран коллективного Запада во внутренние дела государств СНГ. Министр проинформировал партнеров о ходе специальной военной операции на Украине», — говорится в сообщении.

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До этого, 6 апреля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на то, что западный мир во главе с НАТО препятствует созданию альтернативных центров силы, делая мир всё более опасным. По ее словам, подводится основа для повсеместного насаждения натоцентричных подходов к выстраиванию региональных систем безопасности. Следствием этого являются накачка Украины оружием, мотивирование ее на продолжение конфликта с Россией, нападки на Китай, заигрывание с Японией и Южной Кореей, планы по милитаризации Арктики и многое другое.

Ранее, в середине февраля, Лавров отмечал, что англосаксы и «беспрекословно подчинившийся им остальной коллективный Запад стремятся любой ценой навязать свой диктат в мировых делах», чтобы и далее контролировать внешние условия развития всего человечества ради своего собственного господства в мире, прибегая к незаконным методам, угрозам и шантажу.

Глава российского государства Владимир Путин еще в конце сентября прошлого года заявлял, что в настоящее время в мире идет непростой процесс формирования более справедливого мироустройства, однополярная гегемония рушится, а мир движется к многополярности.

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