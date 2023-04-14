Песков оценил заявления о необходимости вернуть РФ ее активы после окончания конфликта

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 14 апреля, на брифинге указал на невозможность вписать бандитские действия Запада по захвату активов РФ в нормы международного права.

Так он прокомментировал сообщения СМИ о том, что замороженные российские активы придется вернуть после завершения конфликта на Украине.

«Сейчас становится очевидным, что уложить, упаковать в нормы международного права эти бандитские действия коллективного Запада по блокировке наших резервов никак не получается. <…> Как ни крути — все действия выглядят незаконно. Будем смотреть, как они будут действовать дальше», — сказал Песков.

При этом он добавил, что Москва настаивает на том, чтобы все незаконно замороженные средства были разблокированы.

«Мы убеждены, что любая попытка как-то это легитимизировать обречена на неудачу», — отметил Песков.

Днем ранее газета Die Welt со ссылкой на неопубликованный документ Европейской комиссии (ЕК) написала, что юристы ЕК признали необходимость вернуть замороженные в Евросоюзе (ЕС) активы Банка России после окончания конфликта на Украине.

Ранее, 11 апреля, стало известно, что Швейцария не будет накладывать дополнительные ограничения на российские активы. Власти страны отметили, что заморозили 7,5 млрд франков, что составляет чуть более трети от €21,5 млрд, замороженных по всему ЕС.

Лидером среди всех европейских государств по количеству замороженных активов Москвы является Бельгия с €250 млрд. Что касается непосредственно резервов ЦБ России, то всего было заблокировано €300 млрд.

В Москве неоднократно заявляли о нелегитимности и преступном характере замораживания российских активов. Так, 10 марта, Песков заявил, что российская сторона считает заморозку активов РФ попранием международного права и посягательством на государственную и частную собственность, а также на основы мировой экономики.

В начале марта исполняющий обязанности постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов сказал, что замороженные на Западе российские средства рано или поздно будут возвращены, любая форма их отъема противоречит нормам международного права.

Западные страны начали ужесточать санкции в ответ на проведение Россией специальной операции в Донбассе. Вскоре в Евросоюзе утвердили решение о заморозке активов ЦБ.