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Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Тимошенко: внезапная проверка боеготовности ТОФ может быть связана с ситуацией вокруг Тайваня
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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Военный эксперт-аналитик, полковник в отставке Михаил Тимошенко 14 апреля назвал «Известиям» возможную причину внезапной проверки боеготовности Тихоокеанского флота России.

Ранее в этот день глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в рамках внезапной проверки поднят по тревоге и приводится в высшую степень боеготовности Тихоокеанский флот в полном составе.

«Это может быть, во-первых, именно так, как сказал Шойгу — в рамках внезапных проверок. Во-вторых, это может быть в рамках договоренности с председателем Китая Си Цзиньпином», — сказал эксперт.

Он напомнил, что ожидается визит в Россию министра обороны Китая Ли Шанфу. Тимошенко отметил, что проверка флота может быть связана с ситуацией вокруг Тайваня.

«Если там что-то завяжется, придется так или иначе участвовать, прикрывать наше побережье», — заключил собеседник «Известий».

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Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что практика внезапных проверок — поддержание необходимого уровня боеготовности Вооруженных сил РФ.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались еще в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань.

Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня, отмечая, что придерживаются политики единого Китая.

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