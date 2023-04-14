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Прокуратура проверила массовую гибель рыбы под Астраханью

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Астраханская межрайонная природоохранная прокуратура проверила информацию о гибели десятков тысяч экземпляров рыбы в Наримановском районе, сообщает пресс-служба Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Специалисты установили, что должностное лицо организации, которая занимается деятельностью в сфере аквакультуры, перекрыло земляным валом водоподающий канал длиной 500 м из ильменя Красный в ильмень Балды-Кашкан. В результате этого водоем оказался полностью осушен.

Свыше 55 тыс. экземпляров рыбы погибло. Ущерб, причиненный биоресурсам, превысил 14 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил охраны водных биологических ресурсов», отмечает «Астрахань-24». Расследование находится на контроле прокуратуры.

В феврале реке Рахма в Кстовском районе Нижегородской области произошел массовый замор рыбы. Жители уверены, что в реку сливают опасные вещества — там мутная вода. Эти же опасные вещества через реку, возможно, попадают в озера, расположенные рядом.

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