Сразу после того как страны Запада закончат финансировать Украину, она перестанет существовать как независимая страна. Такую точку зрения 14 апреля высказал зампред главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Политик прокомментировал слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что Украина в финансовом плане является несуществующей страной, поэтому украинский конфликт сойдет на нет сразу после того, как страны Запада прекратят свое финансирование Киева.

«Молодец, смело и точно для европейского политика. Можно лишь добавить, что, как только закончится западное финансирование, закончится сама Украина. Она ведь никому не нужна», — написал Медведев.

Ранее, 12 апреля, директор по коммуникациям правящей партии «Фидес» Иштван Холлик заявил, что власти Венгрии не откажутся от своей приверженности мирному урегулированию конфликта на Украине, несмотря на давление со стороны США. Холлик отметил, что правительство премьер-министра Орбана находится у власти уже 12 лет и, по его мнению, США должны были бы уже понять, что «такими акциями давления они ничего не добиваются».

В свою очередь, заместитель американского госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд 13 апреля сообщила о том, что Вашингтон планирует содействовать восстановлению Украины. Также Нуланд отметила, что Киев может рассчитывать на помощь Штатов в укреплении правительственных институтов Украины, восстановлении энергетической инфраструктуры и реализации антикоррупционных программ.

До этого, 8 апреля, Медведев написал в социальной сети «ВКонтакте», что Украина никому не нужна, поэтому она исчезнет. По словам политика, Украина не нужна Европе, так как поддержка киевского режима уже нанесла ЕС серьезный финансовый и политический ущерб.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.