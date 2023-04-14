В Москве началось прощание с писателем Эдуардом Багировым

В Москве в пятницу, 14 апреля, проходит прощание с писателем и блогером Эдуардом Багировым.

На кадрах показан зал, где собрались родственники, друзья и коллеги писателя.

В частности, на траурном мероприятии присутствует российский журналист и телеведущий Михаил Леонтьев.

О смерти Багирова 12 апреля сообщила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

Как рассказал источник «Известий», писатель был доставлен с желудочно-кишечным кровотечением в столичную больницу 1 апреля. В больнице Багиров проходил лечение, однако оно не дало результатов и позднее он там скончался.

Эдуард Багиров — известный блогер, автор романов «Гастарбайтер», «Любовники» и «Идеалист». Он также является сооснователем портала «Литпром» вместе с писателем Сергеем Минаевым.