В минобороны Белоруссии указали на крах системы международной безопасности

Структура международной безопасности фактически полностью уничтожена. Об этом заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин во время общения с журналистами в пятницу, 14 апреля, на одном из полигонов Вооруженных Сил (ВС) в Брестской области.

«Структура международной военной безопасности де-факто разрушена», — сказал Хренин, чьи слова приводит БЕЛТА.

Глава белорусского минобороны также указал на то, что даже без ядерного оружия Белоруссия была мишенью для стран НАТО. Так он прокомментировал заявления в информационном пространстве о том, что страна после размещения российского тактического ядерного оружия может стать целью НАТО.

«Не нужно испытывать иллюзий, что мы станем мишенью сейчас. Со времен Белорусского военного округа мы были мишенью для НАТО. Против нас постоянно велась разведка. А сейчас это еще более активизировалось», — отметил он.

Накануне пресс-секретарь министерства иностранных дел Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что Минск серьезно опасается возможных агрессивных действий со стороны руководства Польши, поскольку оно не отличаются логикой и рациональностью. Он также указал на то, что Минск обеспокоен решением Варшавы не выполнять в отношении Белоруссии положений Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).

До этого, 10 апреля, белорусский лидер Александр Лукашенко встретился с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу в Минске. В рамках беседы белорусский лидер констатировал, что западные страны не выполняют договоренности о гарантиях безопасности, которые давались в рамках Будапештского меморандума в обмен на вывод ядерного оружия. Он также заявил, что Россия должна гарантировать, что будет защищать Белоруссию как собственную территорию в случае внешней агрессии.

Ранее, 25 марта, президент РФ Владимир Путин сообщил, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии, не нарушая режима нераспространения.