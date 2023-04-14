Объективный мир: лучшие фото Sony World Photography Awards

Фото: 2023 Sony World Photography Awards/Edgar Martins
Жюри конкурса Sony World Photography Awards определило победителей этого года. Фотографом года стал португалец Эдгар Мартинш с серией о Ливии «Наша война». Лучшие работы лауреатов премии — в фотогалерее «Известий»
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Фото: 2023 Sony World Photography Awards/Fan Li
Первое место в номинации «Архитектура и дизайн» — снимки цементного завода в китайском городе Гуйлинь
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Фото: 2023 Sony World Photography Awards/Servaas Van Belle
Второе место в номинации «Архитектура и дизайн» — серия фоторабот о загонах для скота в Бельгии
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Фото: 2023 Sony World Photography Awards/Andres Gallardo Albajar
Третье место в номинации «Архитектура и дизайн» — постмодернистский жилой комплекс в испанском Кальпе La Muralla Roja
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Фото: 2023 Sony World Photography Awards/Lee-Ann Olwage
Первое место в номинации «Креатив» — серия работ под названием «Право на игру» о гендерном неравенстве и существующих в ряде стран ограничениях для девочек
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Фото: 2023 Sony World Photography Awards/Noemi Comi
Второе место в номинации «Креатив» — Lupus Hominarius, оборотень из итальянских легенд
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Фото: 2023 Sony World Photography Awards/Edoardo Delille & Giulia Piermartiri
Третье место в номинации «Креатив» — «Африканский блюз» о преобразованиях на карте мира, которые появятся уже в ближайшие десятилетия из-за изменения климата
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Фото: 2023 Sony World Photography Awards/Hugh Kinsella Cunningham
Первое место в номинации «Документальные проекты» — женское движение за мир в Конго
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Фото: 2023 Sony World Photography Awards/Mohammed Salem
Второе место в номинации «Документальные проекты» — битва за место под солнцем в Газе, население которого в ближайшие 30 лет увеличится более чем вдвое
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Фото: 2023 Sony World Photography Awards/Tariq Zaidi
Третье место в номинации «Документальные проекты» — рыбный рынок Хамар-Вейн в сомалийском Могадишо, средоточие экономической активности и занятости местного населения
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Фото: 2023 Sony World Photography Awards/Marisol Mendez & Federico Kaplan
Первое место в номинации «Окружающая среда» у серии работ о нехватке воды из-за изменения климата у коренного населения колумбийского полуострова Ла-Гуахира
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Фото: 2023 Sony World Photography Awards/Jonas Kakó
Второе место в номинации «Окружающая среда» — «Умирающая река» Колорадо
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Фото: 2023 Sony World Photography Awards/Axel Javier Sulzbacher
Третье место в номинации «Окружающая среда» — «Зеленая антиутопия» в Мексике, где из-за высокого спроса на авокадо незаконно вырубаются леса под новые посадки
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Фото: 2023 Sony World Photography Awards/Kacper Kowalski
Первое место в номинации «Пейзаж» — «Горизонт событий» о зимней Польше с высоты птичьего полета
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Фото: 2023 Sony World Photography Awards/Bruno Zanzottera
Второе место в номинации «Пейзаж» — «Открытки из Афганистана после сорока лет войны»
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Фото: 2023 Sony World Photography Awards/Fabio Bucciarelli
Третье место в номинации «Пейзаж» — «Потери и ущерб» о масштабных наводнениях в Судане
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Фото: 2023 Sony World Photography Awards/James Deavin
Первое место в номинации «Портфолио» — серия работ о Саудовской Аравии в 2022 году
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Фото: 2023 Sony World Photography Awards/Marylise Vigneau
Второе место в номинации «Портфолио» — серия фотографий о путешествиях по миру после снятия антиковидных ограничений
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Фото: 2023 Sony World Photography Awards/Marjolein Martinot
Третье место в номинации «Портфолио» — проект Riverland, включающий портреты и пейзажи, снятые на воде в Южной Франции
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Фото: 2023 Sony World Photography Awards/Edgar Martins
Первое место в номинации «Портрет» — «Наша война» в Ливии
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Фото: 2023 Sony World Photography Awards/Ebrahim Noroozi
Второе место в номинации «Портрет» — «Афганские спортсменки»
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Фото: 2023 Sony World Photography Awards/Jean-Claude Moschetti
Третье место в номинации «Портрет» — тайное вуду-общество Эгунгун в Бенине
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Фото: 2023 Sony World Photography Awards/Al Bello
Первое место в номинации «Спорт» — первая американская бейсболистка, играющая в мужской профессиональной лиге, Келси Уитмор
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Фото: 2023 Sony World Photography Awards/Andrea Fantini
Второе место в номинации «Спорт» — «Мундиалито», один из самых важных футбольных кубков в Южной Америке, а также место, где укрепляются связи между общинами коренных народов
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Фото: 2023 Sony World Photography Awards/Nicola Zolin
Третье место в номинации «Спорт» — «Прощай король» о проводах Пеле в последний путь
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Фото: 2023 Sony World Photography Awards/Kechun Zhang
Первое место в номинации «Натюрморт» — «Небесный сад» в Вэньцзяне
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Фото: 2023 Sony World Photography Awards/Carloman Macidiano Céspedes Riojas
Второе место в номинации «Натюрморт» — «Визит» о том, какие передачи собирают родственники заключенным в перуанской тюрьме
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Фото: 2023 Sony World Photography Awards/Jagoda Malanin
Третье место в номинации «Натюрморт» — «Криогений» о периоде оледенения на Земле и будущем, которое нас ждет
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Фото: 2023 Sony World Photography Awards/Corey Arnold
Первое место в номинации «Дикая природа» — «Города сошли с ума» о диких животных, вышедших к людям
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Фото: 2023 Sony World Photography Awards/Adalbert Mojrzisch
Второе место в номинации «Дикая природа» — «Микроорганизмы с подсветкой»
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Фото: 2023 Sony World Photography Awards/Sriram Murali
Третье место в номинации «Дикая природа» — светлячки в заповеднике тигров Анамалай
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