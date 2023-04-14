«Оранжевый» уровень опасности объявили в Ульяновской области

Серьезное ухудшение погодных условий прогнозируется в пятницу, 14 апреля, в Ульяновской области. Объявлен «оранжевый» уровень опасности, сообщает региональный главк МЧС со ссылкой на Ульяновский ЦГМС.

В ближайшие два-три часа с сохранением до конца дня 14 апреля местами по региону ожидается очень сильный ветер. Его порывы могут достигать 25–27 м/с, отмечает ulpravda.ru.

«Оранжевый» уровень означает, что погода опасна, есть вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба. Погодные явления могут негативно повлиять на социально-экономическую деятельность и привести к значительному материальному ущербу и человеческим жертвам.