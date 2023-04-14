Африканист назвал цель мобилизации в Буркина-Фасо

Не стоит рассматривать мобилизацию в Буркина-Фасо как в первую очередь подготовку к военным действиям. Это скорее мобилизация экономики страны. Об этом 14 апреля «Известиям» сообщил эксперт Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Всеволод Свиридов.

Ранее СМИ сообщили, что власти Буркина-Фасо объявили о всеобщей мобилизации для борьбы с джихадистами.

«Указ, подписанный по итогам заседания Совета министров 13 апреля, предусматривает скорее не всеобщую мобилизацию в плане рассылки повесток, очередей в военкоматы и дальнейших широких фронтовых операций, а комплекс мер, который в будущем позволит провести всеобщую мобилизацию, если того потребуют обстоятельства», — сказал эксперт.

По его словам, меры, которые должны быть приняты по итогам этого указа, это мобилизация промышленности, логистической инфраструктуры, а также координация снабжения вооруженных сил, которые ведут борьбу с террористическими группировками на территории Буркина-Фасо.

«Это довольно логичный шаг, учитывая сокращение присутствия Франции в регионе, постепенно происходит национализация борьбы с джихадистами с опорой в первую очередь на собственные ресурсы. Я не думаю, что стоит в ближайшей перспективе ожидать всеобщей мобилизации в нашем понимании. Продолжится привлечение местных добровольцев, отрядов самообороны, локальных ополчений, ключевую роль будет сохранять кадровая армия», — сказал Свиридов.

Эксперт отметил, что ранее попытки Буркина-Фасо по борьбе с радикалами были довольно бессистемны.

«Речь не только о борьбе с военной угрозой, с террористами. Речь еще о постконфликтном восстановлении, создании базовой инфраструктуры — вода, электричество, свет. Эта мобилизация в первую очередь про экономику, а уже потом про боевые действия», — заключил он.

25 января правительство Буркина-Фасо запросило Францию вывести свои войска из страны.

Буркина-Фасо, расположенная в африканском регионе Сахель, пытается сдержать наступление радикальных джихадистов, которое продолжается с 2015 года.