Около 330 тыс. туристов посетили Иркутскую область за зиму

Около 330 тыс. туристов побывали в Иркутской области за зимний сезон. Основной точкой притяжения стал Байкал.

В основном в Приангарье приезжали жители России. Кроме того, регион посетили туристы из Монголии, Китая, Белоруссии, Киргизии, Таиланда, Германии и других стран. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

По словам руководителя агентства по туризму Иркутской области Евгении Найденовой, путешественников привлекает лед озера Байкал. В целом, отмечается тренд на увеличение турпотока в Приангарье. Специалисты отмечают, что сезон удался в событийном плане. Только праздник Olkhon Ice Park привлек около 40 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что Волгоградскую область с начала 2023 года посетили больше 220 тыс. туристов. Турпоток вырос на 32%.