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Премьер Венгрии Орбан: Европа тратит на содержание Украины десятки миллиардов долларов

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Европа тратит на содержание Украины десятки миллиардов долларов. Об этом в пятницу, 14 апреля, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

В частности, европейские страны содержат госучреждения, здравоохранения и образование на Украине, а также оплачивают пенсии и счета, указал глава венгерского правительства.

«И это огромные суммы, несколько десятков миллиардов евро, которых недостает европейской экономике. И очевидно, что это не может продолжаться бесконечно», — сказал он в эфире радио Kossuth.

По его словам, конфликт на Украине закончится в тот момент, когда США и Европа отрицательно ответят на вопрос, содержат ли они Киев.

Кроме того, Орбан обратил внимание на то, что Венгрия участвует в финансировании Киева через общие бюджеты Евросоюза (ЕС), однако при этом положение венгерского меньшинства в Закарпатье ухудшается.

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Между тем 12 апреля директор по коммуникациям правящей партии «Фидес» Иштван Холлик заявил, что власти Венгрии не откажутся от своей приверженности мирному урегулированию конфликта на Украине, несмотря на давление со стороны США. Холлик отметил, что правительство Орбана находится у власти уже 12 лет и, по его мнению, США должны были бы уже понять, что «такими акциями давления они ничего не добиваются».

13 апреля заместитель американского госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Вашингтон планирует содействовать восстановлению Украины. Также, по словам Нуланд, Киев может рассчитывать на помощь Штатов в укреплении правительственных институтов Украины, восстановлении энергетической инфраструктуры и реализации антикоррупционных программ.

До этого, 30 марта, США объявили, что выделили Украине $400 млн на финансовую и гуманитарную помощь в восстановлении разрушенной энергетической системы. В нее вошло более 2,6 тыс. электрогенераторов, 70 км стальных труб для отопления, мобильные электростанции мощностью 28 МВт и около 360 обогревательных палаток.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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