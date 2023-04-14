Активность клещей многократно выросла в Краснодарском крае

Специалисты Роспотребнадзора отметили значительный рост активности клещей в Краснодарском крае.Порядка четверти пациентов пострадали на Черноморском побережье.

В медицинские учреждения обратились 226 человек, в том числе 113 детей в возрасте до 14 лет. Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia. За аналогичный период 2022 года пострадали 37 человек, в том числе 22 ребенка.

На побережье клещи укусили 56 человек, в 2022 году пострадали 11 человек. На Азовском побережье укусы клещей не зарегистрированы.

На минувшей неделе первый случай клещевого энцефалита выявили в Красноярском крае. Предварительный диагноз был поставлен 18-летнему жителю Большеулуйского района.