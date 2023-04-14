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У жителя Рязанской области изъяли из дома арсенал оружия и боеприпасы

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Фото: МВД РФ
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В Рязанской области сотрудники полиции изъяли у местного жителя арсенал оружия и боеприпасы. Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Рязанской области совместно с коллегами из регионального Управления ФСБ России задержан подозреваемый в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов», — сказала Волк.

По ее словам, до этого полицейскими было установлено, что житель Клепиковского района области хранит дома огнестрельное оружие различного калибра. При осмотре сотрудниками правоохранительных органов подвала дома жителя было найдено более 1,5 тыс. патронов и 15 единиц огнестрельного оружия. В частности, были обнаружены автомат Калашникова, карабин, два обреза винтовок Мосина, обрез мелкокалиберной винтовки, две мелкокалиберные винтовки, ружье и семь пистолетов.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия»).

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Днем ранее в Подмосковье в районе СНТ «Квант» в деревне Деньково был найден гранатомет. По факту находки проводится проверка.

До этого, 8 апреля, правоохранители изъяли у московского врача-стоматолога шесть винтовок разных видов и предмет, похожий на автомат Дегтярева. Во время следственных действий в квартире также обнаружили четыре винтовки «Маузер», винтовку Мосина и множество другого оружия времен Второй мировой войны.

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