Посольство Финляндии в Москве обратилось в МИД РФ после получения письма с порошком

Посольство Финляндии в Москве обратилось в Министерство иностранных дел (МИД) РФ в связи с получением трех писем, при открывании которых был обнаружен белый порошок. Как сообщили в дипмиссии 14 апреля, ее сотрудники серьезно относятся ко всем угрозам безопасности, которые касаются их работы.

«В соответствии с правилами безопасности МИД Финляндии, данные письма были переданы представителям официальных органов России, которые проводят дальнейшее изучение вопроса. Посольство Финляндии сразу после инцидента, обратилось к МИД РФ», — говорится в заявлении советника по вопросам культуры Юсси Палмэна.

Дипломаты подтвердили факт получения писем с неизвестным веществом. А также уведомили, что у МИД Финляндии имеется действующий порядок принятия мер в подобных ситуациях. При необходимости представительства должны всегда быть готовы проактуализировать свои процедуры и провести инструктаж работников, отметили там.

Ранее, 13 апреля, сообщалось, что в почтовом ящике посольства Финляндии в Москве обнаружили три конверта с белым порошком. На них фигурировали фамилии сотрудников посольства. В здание в Кропоткинском переулке в связи с этим прибыли полицейские. Неизвестное вещество было изъято и отправлено на экспертизу.

В этот же день источник «Известий» сообщил, что французское посольство в Москве 12 апреля получило посылку с костями. Они лежали в белом пакете с подписью «Почта России». В качестве отправителя указали продюсера Пьера Нотарианни из Италии, который умер в 2006 году. В диппредставительстве отказались комментировать эту информацию.

До этого, в декабре 2022 года, в посольство Франции в Москве пришла посылка с двумя банками, в которых были мертвая мышь и паук. Груз не прошел проверку на сканере, после чего на место вызвали полицию.