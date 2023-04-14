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Три ребенка получили травмы на уличных тренажерах в Приангарье

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Три ребенка пострадали при обращении с уличными тренажерами в Иркутске и Шелехове. Прокуратура инициировала проверку по факту всех происшествий.

По данным Ивано-Матренинской детской больницы, у всех пострадавших сломаны пальцы рук. Предполагается, что травмы были получены при сильном сдавливании кистей во время занятий. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

В числе пострадавших — 11-летний мальчик из Шелехова, восьмилетний житель Ленинского района и 11-летняя девочка из Свердловского района Иркутска. Врачи отмечают, что из-за подобных травм мягкие ткани рвутся в нескольких местах, может оторваться ногтевая пластина.

Прокуратура намерена проверить исполнение законодательства о безопасном пребывании детей на игровых и спортивных комплексах.

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