В Тверской области спасли провалившегося под лед лося

Спасатели спасли лося, провалившегося под лед реки Орудовка Тверской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Инцидент произошел 13 апреля в поселке Сандово. Получив информацию о ЧП, на место выдвинулись сотрудники пожарно-спасательной части № 47.

Благодаря слаженной работе специалистов, животное удалось вытащить на берег, отмечает «Тверские ведомости».

Ранее в апреле сообщалось, что оренбургские пожарные спасли от огня семью кошек. Животные едва не погибли во время пожара на элеваторе в Бузулуке.