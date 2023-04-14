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Эксперт допустил замену доллара рублем

Эксперт Маршавин: рубль может стать альтернативой доллару
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Рубль может стать альтернативой доллару при правильном проведении финансовой политики. Об этом в пятницу, 14 апреля, заявил исполнительный директор по России и Сирии в Группе Всемирного банка Роман Маршавин.

«На мой личный взгляд, альтернативой доллару при правильном проведении финансовой политики мог бы стать рубль, всё возможности у нас для этого есть», — сказал эксперт в интервью «РИА Новости».

Маршавин обратил внимание на то, что уровень госдолга России является одним из самых низких в мире. Кроме того, он указал на положительное сальдо торгового баланса и стабильность политической системы. Он назвал это главными предпосылками для возможной замены доллара рублем и отметил, что такими показателями «не могут похвастаться нынешние эмитенты резервных валют, балансирующие на грани банкротства».

По его мнению, рублевые расчеты позволят стимулировать развитие производственных мощностей внутри РФ и рост отечественного высокотехнологичного экспорта.

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Ранее, 10 апреля, аналитик «КСП Капитал УА» Михаил Беспалов в беседе с «Известиями» не исключил умеренного ослабления рубля в апреле, но добавил, что в случае укрепления стоимости нефти и постепенной нормализации бюджетных расходов возможна стабилизация курса и укрепление российской валюты.

Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин привел «Известиям» прогноз, согласно которому до конца апреля американская валюта может установиться в районе 78–79 рублей, европейская — 86–87, юань — ближе к 11,5 рубля.

В феврале финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с «Известиями» отметил тренд на постепенное снижение гегемонии доллара в мире,поскольку США в последние годы стали излишне часто злоупотреблять его положением, практикой санкций и конфискаций активов.

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