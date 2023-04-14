Человек погиб при пожаре в Калужской области

Человек погиб при пожаре в деревне Казаковка Мещовского района Калужской области, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Трагедия произошла в ночь на14 апреля, на улице Сиреневой. По вызову прибыли пять пожарных на двух машинах. Судя по снимкам места ЧП, жилой дом сгорел полностью, несмотря на все усилия огнеборцев.

Там же было найдено обгоревшее тело. Личность погибшего пока установить не удалось, отмечает газета «Весть».

Ранее сообщалось, что в ночь на 14 апреля пенсионер погиб во время пожара в многоквартирном доме во Владивостоке. Причиной возгорания мог стать аварийный режим работы электрооборудования.