Отопительный сезон завершится в Краснодаре 17 апреля

Власти Краснодара приняли решение о завершении отопительного сезона. Подача теплоносителя прекратится 17 апреля.

Соответствующее постановление подписал глава города Евгений Наумов. В Краснодаре завершится подача тепла всем потребителям централизованной системы отопления Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia.

Без тепла останутся жилые дома, а также офисные здания и учреждения. В мэрии отметили, что окончанием отопительного сезона считается период, когда среднесуточная температура воздуха составляет +8 градусов и больше на протяжении пяти дней.

Ранее сообщалось, что в Калуге отопительный сезон продолжается, несмотря на весеннее потепление. Синоптики отмечают, что температура воздуха понизится в ближайшие дни. Предполагается, что подача теплоносителя будет остановлена не раньше конца следующей недели.