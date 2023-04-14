Первый случай клещевого энцефалита выявили в Красноярском крае

В Красноярском крае выявлен первый за 2023 год случай клещевого энцефалита. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia со ссылкой на главу регионального управления Роспотребнадзора.

Предварительный диагноз был поставлен 18-летнему жителю Большеулуйского района. В регионе отмечается повышение активности вредителей.

Всего с начала сезона в Красноярском крае 22 человека обратились к медикам с укусами клещей, 11 из них — дети. На прошлой неделе случаи укусов зарегистрированы в Дивногорске, Красноярске, Минусинске, Емельяновском, Ирбейском и Ермаковском районах.

Наиболее эффективным способом защиты от энцефалита является вакцинация. По последним данным, в России прививки поставили 1,1 млн человек, всего же планируется вакцинировать свыше 3 млн человек.