На Российском туристическом форуме «Путешествуй!» пройдут Дни молодежи

РТФ «Путешествуй!» пройдет 8–11 июня на ВДНХ и объединит деловой форум для специалистов и экспертов отрасли и фестивальную программу для посетителей.

Дни молодежи, которые проводятся в рамках РТФ впервые, станут частью деловой программы и будут направлены на развитие научно-популярного туризма. 10 и 11 июня пройдут тематические сессии, образовательный марафон, воркшоп по созданию продуктов креативного туризма и стендап-сессия. Также в эти дни на Форуме будет работать ярмарка вакансий для молодых специалистов.

Программа 10 июня адресована в первую очередь молодым людям, выбравшим карьеру в области туризма. Участниками сессий станут представители федеральных органов государственной власти и региональных туристических администраций, вузов, туроператоров и других компаний индустрии. Вместе с молодыми специалистами и студентами они обсудят эффективность программ поддержки школьного туризма, будущее отрасли и возможности для построения карьеры в ней. В этот день также состоится образовательный марафон.

Второй день программы — открытый — будет наполнен обучающим контентом по молодежному предпринимательству, развитию блогов, созданию туристических продуктов. Студенты и молодые люди смогут ближе ознакомиться с адресованными им турпродуктами.

Партнером Дней молодежи РТФ выступила АНО «Россия — страна возможностей».

Организатором Российского туристического форума «Путешествуй!» — 2023 выступает Фонд «Росконгресс». Форум пройдет при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации, национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», Русского географического общества и Ассоциации туроператоров России. городом-партнером выступает Санкт-Петербург. Новогодняя столица России — Владимирская область.

Уже сейчас ведется активная подготовка к Форуму: открыт прием заявок на участие и идет распределение мест на фестивальной площадке.