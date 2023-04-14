Состоялось заседание Оргкомитета форума «Здоровье нации — основа процветания России»

На площадке Российского союза промышленников и предпринимателей состоялось очередное заседание Оргкомитета Всероссийского форума «Здоровье нации — основа процветания России», который пройдет 11-13 мая 2023 года в ВК «Гостиный двор». Первое заседание Оргкомитета форума состоялось на площадке ТПП РФ в начале года. Соорганизаторами форума в этом году выступают Лига, Министерство здравоохранения Российской Федерации и Российский Союз Промышленников и Предпринимателей. Участие РСПП в качестве соорганизатора открывает перед форумом новые возможности представления и тиражирования уникального корпоративного опыта в области здоровьесбережения населения по всей стране.

Основная тема предстоящего форума — «Общественное здравоохранение: актуальные проблемы и задачи». Главная идея форума — обсуждение проблем и мер по развитию общественного здравоохранения, рассмотрение успешных многосторонних государственных, корпоративных и общественных стратегий, программ и проектов. Определение мер по активизации бизнеса, общественных объединений и граждан в укреплении общественного здоровья.

На форуме планируется на примерах лучших практик продемонстрировать, что здоровое общество невозможно без консолидации усилий и ответственных действий государства, бизнеса, общественных организаций и граждан. Этот подход заложен в формировании основных тем для конференций, круглых столов и мастер-классов. Условно их можно разделить на несколько направлений: совершенствование системы здравоохранения, комплексное межведомственное и междисциплинарное взаимодействие всех участников в сфере здоровьесбережения населения, социальная ответственность российского бизнеса, участие граждан в повышении культуры здоровья и др. В структуре форума — Пленарное заседание, конгрессные мероприятия, выставка, конкурсные и презентационные программы, обучающие семинары и мастер-классы.



Содержательные мероприятия по корпоративной тематике готовит РСПП, по профилактике заболеваний – НМИЦ терапии и профилактической медицины, по здоровому питанию — ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи. Кроме того, пройдут два тематических цикла мероприятий: это 12 мая — «День муниципальных образований», совместный проект Лиги здоровья нации и Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, а также «Оздоровительная карта России» - проект Лиги и Ассоциации оздоровительного туризма.

К участию в выставке уже заявлены 11 регионов. Алтайский край, Новосибирская, Тульская, Тюменская, Саратовская области — представят успешные практики в сфере здравоохранения, формирования ЗОЖ, новые проекты и технологии. В экспозиции, подготовленной РСПП, помимо самого союза, Ассоциации «Росмедпром», Клуба инвесторов фармацевтической и медицинской промышленности, будет представлено 11 фармкомпаний, Московская область представит медучреждения современного типа, ФАП, построенный фирмой КРОСТ по новой эффективной технологии в Егорьевске, опыт городского муниципального округа Ступино по разработке и реализации Стратегии развития общественного здравоохранения. Среди организаций, учреждений, бизнес-структур – ГК ССТ, представляющая компанию ГАЗ, Красный крест, МГУ, Капитал Мед и другие.

В конкурсной программе принимаются заявки по семи номинациям. По темам интересны такие проекты, как: «Здоровый студент», «Цвета здоровья», «Повышение роли семьи, семейных традиций в укреплении здоровья граждан, повышении рождаемости», «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики как проектный офис координации межведомственной работы по укреплению общественного здоровья», «Сохранение здоровья женщин в Ленинградской области», «Добро на предприятие».

Также отметим, что свое согласие войти в состав Оргкомитета форума дала сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСу) Ирина Гусева. Именно от работы муниципалитетов во многом зависит оценка деятельности органов власти в решении, прежде всего, социальных и бытовых вопросов. Несмотря на то, что формально муниципалитеты не отвечают за здравоохранение по месту жительства, но именно на них возложена функция разработки и реализации программ по формированию здорового образа жизни, отказа от вредных привычек, создания условий для выбора и ведения ЗОЖ, формирования инфраструктуры ЗОЖ. Им приходится обеспечивать условия для активного, здорового, содержательного досуга людей. На них лежит ответственность за создание дружественной здоровью среды обитания человека. Регионы на форуме смогут показать интересные и успешные муниципальные практики по сбережению населения с целью их тиражирования.



В своем выступлении вице-президент по социальной политике и трудовым отношениям РСПП, член Оргкомитета форума Виктор Черепов рассказал, что в этом году Cоюз расширил программу своего участия, как в деловой программе форума, так и в выставочной. Благодаря ассоциации «Росмедпром» на выставке форума будут представлены отечественные разработки в медицине и самое передовое медицинское оборудование. В свою очередь, от Клуба Инвесторов фармацевтической и медицинской промышленности выступят отечественные фармацевтические компании.

Сопредседатель Оргкомитета форума, президент Лиги здоровья нации, академик Лео Бокерия отметил, что площадка форума предназначена для обсуждения актуальных вопросов формирования здоровья нации, продвижения простых и доступных решений. «Форум носит практический характер — показываем на выставке лучший опыт, приглашаем специалистов из регионов, изучаем успешные практики, обсуждаем меры по их продвижению и тиражированию. Еще раз хочу подчеркнуть, что сегодня чрезвычайно важно нам быть вместе. Сплотиться. Если люди понимают друг друга, если они сплочены, то, конечно, все получается. Мы для того и собираемся, чтобы какие-то практики довести до сознания населения», — подчеркнул он.

Лео Бокерия особо подчеркнул, что на форум совместно с ВАРМСу приглашаются руководители муниципалитетов, чтобы обсудить с ними тиражирование лучших практик. Замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай подчеркнул в своем выступлении традиционность и востребованность форума. «Форум собирает специалистов разных направлений и интересов, и в этом особенность форума Лиги здоровья нации, который действительно каждый год привносит что-то новое в дискуссию в контексте общественного здоровья», — отметил он.

По итогам заседания Оргкомитета форума участники приняли решение, что форум должен иметь максимально практический, интерактивный и прикладной характер мероприятий с целью продвижения и тиражирования лучших практик. А именно, должно состояться широкое рассмотрение вопросов участия российского бизнеса и корпоративной социальной ответственности в условиях новых вызовов. Кроме того, должны быть продемонстрированы инновационные разработки для здравоохранения и обсуждены меры по ускорению их внедрения. В свою очередь, круглые столы и обучающие мастер-классы должны быть ориентированы на широкий круг специалистов, волонтеров, участников общественных движений на региональном и муниципальном уровнях. И, главное — по итогам работы форума должны быть представлены предложения о мерах по развитию общественного здравоохранения.