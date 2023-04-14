Министр обороны Китая посетит Россию 16–19 апреля

Министр обороны Китая Ли Шанфу прибудет в Россию 16 апреля. Об этом 14 апреля сообщил официальный представитель минобороны Китая Тань Кэфэй в соцсети WeChat.

«По приглашению министра обороны РФ Сергея Шойгу Ли Шанфу 16–19 апреля посетит РФ с официальным визитом», — говорится в публикации.

Во время поездки глава Минобороны КНР проведет переговоры с российским военным командованием и посетит учебное заведение, где готовят военнослужащих.

Тань Кэфэй отметил, что Москва и Пекин поддерживают стратегический диалог и проводят совместные учения. Он также указал на прогресс в прагматичном взаимодействии сторон в военной сфере.

Ранее, 13 апреля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что пока нет понимания по возможным срокам визита президента России Владимира Путина в Китай.

До этого, 11 апреля, официальный представитель китайского МИД Ван Вэньбинь заявил, что военное сотрудничество Пекина и Москвы не направлено против какой-либо страны, не представляет ни для кого угрозы и в полной мере соответствует международному праву.

20 марта председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в Москву. На встрече с российским лидером он выразил надежду на тесные отношения России и Китая. Визит председателя КНР завершился 22 марта.

21 марта после переговоров с Си Цзиньпином Путин подчеркнул, что Россию и Китай связывают узы добрососедства, а отношения между двумя странами в данный момент находятся на наивысшем уровне.

4 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал первую поездку Си Цзиньпина за границу после переизбрания на должность главы Китая важнейшей вехой в современной истории российско-китайских отношений. Он добавил, что это свидетельство беспрецедентного уровня и особого характера двустороннего взаимодействия.