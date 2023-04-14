Реклама
Прямой эфир
Происшествия
ВСУ 10 раз обстреляли Донецк из РСЗО
Мир
Министр обороны Китая посетит Россию 16–19 апреля
Армия
Шойгу сообщил о внезапной проверке боеготовности Тихоокеанского флота РФ
Мир
Пираты захватили танкер у берегов Западной Африки
Мир
В Крыму предложили лишить Украину выхода к Черному морю
Туризм
Россия и Китай готовят новое соглашение о безвизовых поездках туристических групп
Происшествия
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 3,5 км
Мир
Мэр Горловки сообщил о повреждении детского сада снарядом ВСУ
Мир
Президент Кубы обвинил США в разжигании конфликта на Украине
Мир
В РФ заявили об активном участии в обсуждении реформы Всемирного банка
Мир
МИД РФ сообщил о выдаче гражданам США около тысячи виз в 2023 году
Армия
Ракетчики ЮВО поразили пункты дислокации ВСУ в ДНР
Мир
WP узнала цель подозреваемого в утечке секретных документов Пентагона
Сюжет:

Марочко заявил, что артиллерия ВСУ усилила обстрелы прифронтовых населенных пунктов

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные формирования Украины (ВФУ) снизили частоту ударов своей артиллерии в зоне ответственности 2-го армейского корпуса Вооруженных сил РФ в Луганской Народной Республике (ЛНР). При этом, как сообщил 14 апреля военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ВФУ резко увеличили количество обстрелов прифронтовых населенных пунктов.

«За истекшие сутки наблюдается снижение интенсивности обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины по позициям наших военных», — цитирует Марочко «РИА Новости».

По предположению Марочко, это могло быть вызвано как неблагоприятными погодными условиями, так и тем фактом, что украинские военные начали экономить боеприпасы.

Вместе с тем удары по мирному населению со стороны ВФУ стали еще чаще.

Идут лесом: российские войска теснят противника под Кременной
Продвижение ВС РФ в этом районе угрожает окружением украинской группировке в Северске

Ранее в этот же день ВСУ выпустили 14 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по населенным пунктам Рубежное и Троицкое в ЛНР. Накануне ВСУ обстреляли больницу в городе Сватово в ЛНР из РСЗО HIMARS.

Также 14 апреля в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), уведомили, что за девять лет украинской агрессии в ЛНР погибли 1717 человек, 640 получили ранения различной степени тяжести.

8 апреля бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник заявил, что ВСУ нанесли удары по жилым районам города Кременная. Было зафиксировано около 10 прилетов. Есть повреждения жилых многоэтажных домов, сгоревшие автомобили и постройки. О пострадавших сведения не поступали.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023