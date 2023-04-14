Марочко заявил, что артиллерия ВСУ усилила обстрелы прифронтовых населенных пунктов

Вооруженные формирования Украины (ВФУ) снизили частоту ударов своей артиллерии в зоне ответственности 2-го армейского корпуса Вооруженных сил РФ в Луганской Народной Республике (ЛНР). При этом, как сообщил 14 апреля военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ВФУ резко увеличили количество обстрелов прифронтовых населенных пунктов.

«За истекшие сутки наблюдается снижение интенсивности обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины по позициям наших военных», — цитирует Марочко «РИА Новости».

По предположению Марочко, это могло быть вызвано как неблагоприятными погодными условиями, так и тем фактом, что украинские военные начали экономить боеприпасы.

Вместе с тем удары по мирному населению со стороны ВФУ стали еще чаще.

Ранее в этот же день ВСУ выпустили 14 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по населенным пунктам Рубежное и Троицкое в ЛНР. Накануне ВСУ обстреляли больницу в городе Сватово в ЛНР из РСЗО HIMARS.

Также 14 апреля в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), уведомили, что за девять лет украинской агрессии в ЛНР погибли 1717 человек, 640 получили ранения различной степени тяжести.

8 апреля бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник заявил, что ВСУ нанесли удары по жилым районам города Кременная. Было зафиксировано около 10 прилетов. Есть повреждения жилых многоэтажных домов, сгоревшие автомобили и постройки. О пострадавших сведения не поступали.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».