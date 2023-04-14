В Брянске снесут цветочный павильон на улице Объездная

В Брянске снесут цветочный павильон на нечетной стороне улицы Объездной. Такое решение было принято депутатами горсовета на заседании комитета по муниципальной собственности и сфере обслуживания, сообщает пресс-служба горсовета.

Речь идет о торговой точке, которая находится на на остановке общественного транспорта «По требованию – 3». Причиной сноса послужило то, что павильон находится на участке с проложенными сетями связи и мешает капремонту дороги, отмечает NASHBRYANSK.RU.

Ранее в апреле сообщалось, что реконструкция ВПП в аэропорту Брянска вошла в завершающую стадию. В мае подрядчик должен установить светосигнальное оборудование.