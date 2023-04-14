Реклама
Прямой эфир
Происшествия
ВСУ 10 раз обстреляли Донецк из РСЗО
Мир
Министр обороны Китая посетит Россию 16–19 апреля
Армия
Шойгу сообщил о внезапной проверке боеготовности Тихоокеанского флота РФ
Мир
Пираты захватили танкер у берегов Западной Африки
Мир
В Крыму предложили лишить Украину выхода к Черному морю
Туризм
Россия и Китай готовят новое соглашение о безвизовых поездках туристических групп
Происшествия
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 3,5 км
Мир
Мэр Горловки сообщил о повреждении детского сада снарядом ВСУ
Мир
Президент Кубы обвинил США в разжигании конфликта на Украине
Мир
В РФ заявили об активном участии в обсуждении реформы Всемирного банка
Мир
МИД РФ сообщил о выдаче гражданам США около тысячи виз в 2023 году
Армия
Ракетчики ЮВО поразили пункты дислокации ВСУ в ДНР
Мир
WP узнала цель подозреваемого в утечке секретных документов Пентагона

Противоклещевую обработку проведут на кладбищах Читы

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Первый этап акарицидной обработки стартовал на кладбищах Читы. Об этом сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на городскую администрацию.

Обработка продлится до 16 апреля. Работы проводит подрядная организация комитета городского хозяйства. Второй этап обработки запланирован на период с 5 по 20 мая.

По данным на начало недели, в Забайкальском крае от укусов клещей пострадали 50 человек, в том числе семь детей. Присасывания вредителей зарегистрированы в Читинском, Сретенском, Чернышевском, Акшинском, Калганском, Шилкинском, Агинском и Газимуро-Заводском районах.

Ранее на этой неделе обработка общественных пространств против клещей началась в Омске. В первую очередь работы выполняют в местах проведения мероприятий, приуроченных ко Дню Победы.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023