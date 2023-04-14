Противоклещевую обработку проведут на кладбищах Читы

Первый этап акарицидной обработки стартовал на кладбищах Читы. Об этом сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на городскую администрацию.

Обработка продлится до 16 апреля. Работы проводит подрядная организация комитета городского хозяйства. Второй этап обработки запланирован на период с 5 по 20 мая.

По данным на начало недели, в Забайкальском крае от укусов клещей пострадали 50 человек, в том числе семь детей. Присасывания вредителей зарегистрированы в Читинском, Сретенском, Чернышевском, Акшинском, Калганском, Шилкинском, Агинском и Газимуро-Заводском районах.

Ранее на этой неделе обработка общественных пространств против клещей началась в Омске. В первую очередь работы выполняют в местах проведения мероприятий, приуроченных ко Дню Победы.