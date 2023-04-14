В Госдуме назвали причину финансирования Украины со стороны ЕС

Европа не может перестать финансировать Украину, потому что в таком случае это будет означать политическое поражение руководителей европейских стран. Об этом 14 апреля «Известиям» заявил первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Таким образом он отреагировал на слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что Евросоюз тратит на содержание Украины десятки миллиардов долларов, и это не может продолжаться бесконечно.

«Сегодня Европа оказалась заложницей, когда вскрылись истинные намерения Минских соглашений, когда вскрылись обстоятельства подрыва «Северных потоков», когда миру стали понятны причины госпереворота на Украине. Сегодня Европе очень трудно просто так выйти из этой ситуации и сказать, что, наверное, надо прекращать. Это будет очень серьезное политическое поражение властей в странах НАТО. И они этого боятся», — сказал Чепа.

Парламентарий добавил, что по этой причине экономические проблемы европейских стран отходят на второй план, а уже на третий план отходят интересы жителей этих государств.

«Их [европейцев. — Ред.] интересы, так же как и Украины, сегодня не волнуют политиков», — заключил депутат.

11 апреля Международный валютный фонд сообщил, что эскалация конфликта на Украине может вызвать новый виток энергетического кризиса в Европе, что усилит риски угрозы продовольственной безопасности в странах, которые имеют низкие доходы.

16 марта японская газета Mainichi Shimbun написала, что на Западе из-за Украины начнется внутренняя борьба за ресурсы. В настоящий момент мир, так же как и полвека назад, страдает из-за роста цен на энергоносители, который был вызван, в частности, российской спецоперацией по защите Донбасса. По мнению автора статьи, чтобы победить кризис, нужно развивать международное сотрудничество.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.