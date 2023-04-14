Умер ректор Воронежского технологического университета

Ректор Воронежского государственного университета инженерных технологий Василий Попов умер в возрасте 48 лет. Он возглавлял учебное заведение с декабря 2019 года.

«Василий Николаевич ушел из жизни на пике своих сил и способностей. У него осталось много нереализованных идей и планов. Он любил жизнь, уверенно и творчески следовал к намеченным высоким целям», — принес свои соболезнования глава Воронежской области Александр Гусев, его слова приводит ИА «Абирег».

Василий Попов родился в 1974 году, преподавал на кафедре физиологии и биохимии растений, в 1997 году защитил кандидатскую диссертацию, в 2003 году — докторскую. В 2008-м стал заведующим кафедрой генетики, цитологии и биоинженерии ВГУ.

Входил в резерв управленческих кадров при президенте, был профессором Российской академии наук, также был почетным работником сферы образования, руководил различными исследованиями.