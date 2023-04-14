Сезон навигации стартует на юге Камчатского края

С 15 апреля в южных районах Камчатского края открывается навигация маломерных судов. Соответствующее постановление было подписано в правительстве региона.

Лодкам разрешат передвигаться по водоемам в Петропавловске-Камчатском, Вилючинске, Елизовском и Мильковском районах. С 25 апреля выход маломерных судов на воду разрешат в Быстринском и Усть-Большерецком районах, а также в Алеутском округе. С 1 мая навигация начнется в Соболевском районе, с 10 мая — в Усть-Камчатском и Тигильском районах. Об этом пишет ИА KamchatkaMedia.

На севере Камчатского края навигация откроется с середине мая. В Олюторском и Пенжинском районах Лодки выпустят на воду с 1 июня.

Жителям региона напоминают, что до открытия навигации выход на водоемы запрещен. Штраф за нарушение составит от 5 тыс. до 10 тыс. рублей. Перед сезоном судовладельцам необходимо проверить исправность плавательного средства и наличие спасательных жилетов.