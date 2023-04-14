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Директор ВБ по РФ рассказал о блокировке газовых проектов развивающихся стран

Директор по РФ при ВБ Маршавин: Всемирный банк блокирует газовые проекты развивающихся стран
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Фото: Global Look Press/hutchison
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Крупнейшие акционеры Всемирного банка (ВБ) из европейских стран и Северной Америки забирают большую часть энергоносителей из развивающихся стран для собственных нужд, блокируя финансирование там газовых проектов. На это указал исполнительный директор по РФ и Сирийской Арабской Республике в Группе Всемирного банка Роман Маршавин в пятницу, 14 апреля.

По его словам, европейские и североамериканские акционеры ВБ блокируют финансирование таких проектов в небогатых странах, ссылаясь на климатические издержки от их реализации, при этом умалчивая о том, что сами активно финансируют эти проекты в своих странах.

«По сути, европейские потребители забирают большую часть газа и других энергоносителей из развивающихся стран для собственных нужд, не оставляя им возможности использовать его для развития местной экономики», — отметил Маршавин в беседе с «РИА Новости».

Он также отметил, что трудно продвигается и работа по передаче современных энергетических технологий бедным странам.

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В ходе интервью Маршавин также рассказал, что РФ активно принимает участие в обсуждении реформы Всемирного банка. Несмотря на все имеющиеся проблеемы, он назвал банк одной из немногих платформ, где остался возможен полноценный диалог по широкому кругу тем мирового развития. Например, сотрудники российской дирекции в прошлом году провели несколько сотен встреч с представителями разных стран и менеджмента банка.

Он подчеркнул, что российская сторона будет разъяснять обновленному руководству ВБ необходимость перезапуска совместных инициатив с Россией.

Ранее, 23 февраля, президент США Джо Байден выдвинул бизнесмена индийского происхождения, экс-руководителя платежной системы Mastercard Аджая Бангу на пост главы Всемирного банка.

Как отметили в американской администрации, Банга «обладает большим опытом руководства успешными организациями в развивающихся странах и налаживания государственно-частных партнерств для решения проблем финансовой доступности».

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