Водитель пострадал в ходе конфликта со стрельбой в Москве

Один человек пострадал в ходе дорожного конфликта со стрельбой, который произошел между водителями двух автомобилей на юго-западе Москвы. Об этом в пятницу, 14 апреля, рассказали в правоохранительных органах.

Инцидент произошел вечером 13 апреля на Нагорном бульваре. После перестрелки водители скрылись с места.

«Один из участников перестрелки, 30-летний мужчина, обращался в больницу, после оказания помощи покинул медучреждение», — передает ТАСС.

Источник отметил, что, по предварительной информации, стрельба производилась из травматического оружия. В пресс-службе столичного ГУ МВД России уведомили, что по факту случившегося проводится проверка, иные подробности не приводятся.

12 апреля в городе Щербинка в Новой Москве злоумышленники открыли стрельбу, после чего был был объявлен план «Перехват». Правоохранители разыскивают машину Porsche Cayenne серого цвета.

В автомобиле находились четыре вооруженных человека. В отдел полиции были доставлены 14 человек. На владельца Porsche Cayenne 1995 года рождения Мусу А. зарегистрированы три единицы стрелкового оружия.

По информации «Известий», конфликт, в результате которого произошла стрельба, возник между рабочими и бригадиром из-за невыплаты зарплаты. Пострадал рабочий из Таджикистана. Его ранили в ногу, мужчина госпитализирован.