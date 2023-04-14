WP: подозреваемый в утечке документов Пентагона считал конфликт на Украине удручающим

Военнослужащий Национальной гвардии Джек Даглас Тейшейра, которого подозревают в обнародовании секретных документов Пентагона, считал «удручающим» конфликт между Россией и Украиной. Об этом 13 апреля сообщила газета The Washington Post.

Так, по словам неназванного друга Тейшейры, тот начал выкладывать фотографии секретных документов в чате Discord под названием Thug Shaker Central примерно в феврале 2022 года, почти сразу после начала спецоперации по защите Донбасса. В чате состояло около 20 человек, которые увлекались оружием и видеоиграми.

Собеседник The Washington Post рассказал, что Тейшейра рассматривал конфликт на Украине как «удручающую битву между двумя государствами, у которых должно быть больше общего, чем того, что их разделяет». При этом он выразил уверенность, что военнослужащий не стремился подорвать национальную безопасность, а пытался дать людям, которым он доверяет, возможность взглянуть на происходящее под другим углом.

«Он любил Америку, но просто не был уверен в ее будущем. В конце концов, он встанет на сторону этой страны, а не любой другой», — отметил друг Тейшейры.

Кроме того, добавил молодой человек, участники чата договаривались не выносить секретную информацию за его пределы, но, по всей видимости, кто-то нарушил данное обещание.

Ранее в этот день политолог Дмитрий Солонников предположил, что подозреваемый в утечке Тейшейра, возможно, действовал на основе идей подражания основателю организации WikiLeaks Джулиану Ассанжу. Эксперт добавил, что, вероятно, утечек материалов было несколько, но общественность узнала не о всех.

В свою очередь военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что утечка секретных документов Пентагона могла быть подготовлена американскими спецслужбами, чтобы дезинформировать российское командование.

Джек Тейшейра был арестован 13 апреля, его подозревают в масштабной утечке секретных документов Пентагона. Незадолго до этого ФБР провело обыск в его доме в городе Дайтон, штат Массачусетс. В нем участвовали около шести вооруженных сотрудников.

Глава минюста США Меррик Гарланд также подтвердил информацию об аресте военнослужащего.

По данным телеканала CNN, Тейшейра предстанет перед судом в Бостоне 14 апреля. Отмечается, что он поступил на службу в 2019 году и работал в сфере коммуникаций. Тейшейра получил звание военнослужащего ВВС США 1-го класса, которое является третьим в табеле о рангах этого вида вооруженных сил.

По мнению корреспондента The New York Times Чарли Сэвиджа, Тейшейре может грозить несколько десятков лет тюрьмы. Ему будут предъявлены обвинения в соответствии со статьей 18 USC 793 — Закон о шпионаже. Каждый из пунктов этого закона является отдельным нарушением и карается тюремным сроком до 10 лет.

Об утечке сразу двух крупных партий секретных документов Пентагона стало известно 6 апреля. Речь идет о порядка 100 документов, которые касаются боевых возможностей Киева, поддержки НАТО и уязвимости украинской армии. Из слитых в Сеть документов также следует, что США прослушивают Южную Корею, Израиль, Украину. На фоне этого несколько стран потребовали от Вашингтона объяснений.

8 апреля министерство юстиции США начало расследование утечки. По данным источника The Washington Post, часть документов была подготовлена зимой для председателя комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марка Милли и других военных. При этом доступ к секретной информации имели «сотни, если не тысячи» сотрудников военного ведомства.