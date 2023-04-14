В Совбезе РФ оценили слова Орбана о «несуществующей Украине»

Зампред главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 14 апреля прокомментировал слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана про финансирование Украины.

«Молодец, смело и точно для европейского политика. Можно лишь добавить, что как только закончится западное финансирование, закончится сама Украина. Она ведь никому не нужна», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее в этот день Орбан назвал Украину несуществующей страной в финансовом плане. По его мнению, как только США и страны Европы прекратят ее содержать, конфликт будет завершен. Венгерский политик подчеркнул, что ЕС тратит на содержание Украины десятки миллиардов долларов и это не может продолжаться бесконечно.

Директор по коммуникациям правящей партии «Фидес» Иштван Холлик 12 апреля отметил, что власти Венгрии не откажутся от своей приверженности мирному урегулированию конфликта на Украине, несмотря на давление со стороны США. Холлик дополнил, что правительство Орбана находится у власти уже 12 лет и, с его слов, Штаты должны были бы уже понять, что «такими акциями давления они ничего не добиваются».

Медведев 8 апреля также писал, что Украина никому не нужна, поэтому она исчезнет. По словам зампреда, эта страна не представляет интереса для Европы, поскольку поддержка киевского режима уже нанесла ЕС серьезный финансовый и политический разрушительный урон. Также, по мнению Медведева, Украина не нужна США, которые просто зарабатывают деньги на военных кампаниях.

Страны Запада усилили военную поддержку Киева на фоне спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно осуждала поставки вооружений на Украину.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛДНР из-за обстрелов со стороны украинских военных.