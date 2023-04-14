Подготовка фонтанов к сезону началась в Хабаровске

Специалисты приступили к проверке оборудования фонтанов в Хабаровске. Городские пруды заполнят водой в течение двух недель.

Глава Хабаровска Сергей Кравчук подчеркнул, что пруды с фонтанами — одно из любимых мест горожан для прогулок. Мэр распорядился подготовить объекты к майским праздникам. Об этом сообщает ИА AmurMedia.

Рабочим предстоит проверить правильность подключения насосного оборудования на нижнем пруду, а также исправность форсунок. Кроме того, уже установлено оборудование, которое было снято на зимний период. Основная часть работ по подготовке фонтанов выполнена на 90%.

В верхний пруд вода уже поступает, нижний пруд начнет заполняться 17 апреля. После этого специалисты приступят к следующему этапу — регулировке струй и проверке светильников. Также рабочие приступают к монтажу малых фонтанов на Уссурийском бульваре, около кинотеатра «Дружба», на привокзальной площади и других.

На прошлой неделе расконсервация городских фонтанов стартовала во Владивостоке. Объекты подготовят к 1 мая.