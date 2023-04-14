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Жительницу Забайкалья задержали за мошенничество на 4 млн рублей

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В Забайкальском крае полиция задержала женщину, которая обманывала граждан с предложением брокерских услуг. Общий ущерб потерпевших превысил 4 млн рублей.

По данным МВД, в период с 2020 по 2022 год женщина действовала через группу в соцсетях «Твои инвестиции». Она предлагала гражданам брокерские услуги, обещая высокий доход от вкладов. В случае неудачи подозреваемая утверждала, что вернет деньги в полном объеме. Услугами лжеброкера воспользовались 15 жителей Забайкалья, пишет ИА ChitaMedia.

При первых вложениях пострадавшие действительно получали доход от вкладов. Однако при повторных инвестициях деньги пропадали.

В полиции считают, что реальное число потерпевших может превышать 100 человек.

В Самаре полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества в отношении 60-летнего мужчины. Потерпевший перечислил на «безопасный» счет 6 млн рублей.

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