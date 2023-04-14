Пожилой мужчина погиб при пожаре в деревянном доме в Марксе

В Марксе (Саратовская область) в результате пожара в жилом деревянном доме погиб пожилой мужчина. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.

Информация о пожаре поступила в ведомство 14 апреля в 4:23, на улице Энгельса горел дом, рассчитанный на две семьи. После тушения было обнаружено тело погибшего человека. По информации главы минздрава региона Олега Костина, им оказался 62-летний мужчина.

Площадь возгорания составила 24 кв. м, пишет ИА «Взгляд-инфо». Как уточняет региональное СУ СКР, причиной пожара могла стать неисправность электропроводки. Назначен ряд экспертиз, все обстоятельства гибели человека будут установлены в ходе доследственной проверки.

В ночь на 14 апреля пенсионер погиб во время пожара в многоквартирном доме во Владивостоке. Причиной возгорания мог стать аварийный режим работы электрооборудования.