Советский и российский кинокритик Юрий Богомолов скончался в возрасте 86 лет. Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщил его сын, режиссер Константин Богомолов.

По его словам, кинокритика не стало рано утром в пятницу. Причины смерти не уточняются.

Юрий Богомолов был заведующим отделом культуры в газете «Известия», а также телеобозревателем в «Российской газете». В 2008 году получил премию «Ника» за вклад в кинематографические науки, критику и образование, а в 2016 году был удостоен премии Гильдии киноведов и кинокритиков России за честь, достоинство и вклад в профессию.