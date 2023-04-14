Лесной пожар в Михайловском районе Алтайского края локализовали

В Алтайском крае локализовали лесной пожар, возникший на территории Михайловского района. Об этом ГУ МЧС России по региону сообщает в своем Telegram-канале 14 апреля.

«На данный момент лесной пожар в Михайловском районе локализован. Открытого горения нет, наблюдается очаговое тление в пяти кварталах Ключевского лесничества. Ситуация находится под контролем, угрозы населенным пунктам нет», — говорится в сообщении ведомства.

Как уточняет altapress.ru, в ночное время на площади, пройденной огнем, спасатели также провели мероприятия по профилактике повторного загорания. В тушении задействованы 167 человек и 84 единицы техники, в том числе от МЧС — 36 человек и 11 единиц техники. Развитие ситуации отслеживают круглосуточно.

Лесной пожар пришел в Михайловский район со стороны Казахстана. Чтобы не пустить огонь в село Бастан, населенный пункт взяли под защиту. На тушении работали пожарный поезд и вертолет.

С 12 апреля на территории Алтайского края действует пожароопасный сезон.