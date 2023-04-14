Посылки с веществами нашли в сортировочном центре в Петербурге

Сотрудники ФСБ нашли посылки с сильнодействующими веществами во время обыска сортировочного центра на Полтавской улице в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает телеканал «78» в пятницу, 14 апреля.

По его информации, в коробках находился тестостерон и нандропол.

Возбуждено несколько уголовных дел по факту пересылки сильнодействующих веществ. Несколько посылок отправили на экспертизу.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее в апреле сотрудники российской таможни обнаружили в аэропорту Внуково настоящий человеческий череп. Уточняется, что посылка прибыла из США, а в декларации отправитель указал, что отправляет анатомическую модель из пластика.