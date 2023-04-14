Пенсионер погиб при пожаре в многоквартирном доме во Владивостоке

Пенсионер погиб во время пожара в многоквартирном доме во Владивостоке. Причиной возгорания мог стать аварийный режим работы электрооборудования.

Информация о пожаре поступила в ночь на 14 апреля с улицы Иртышской. Загорелось помещение в девятиэтажном доме. Общая площадь пожара составила около 3 кв. м, сообщает Vostokmedia. Огонь охватил диван.

Из дома вывели 16 человек, в том числе троих детей. В квартире на шестом этаже обнаружено тело пенсионера 1959 года рождения. В тушении участвовали 27 человек и пять единиц техники.

В Якутске два человека пострадали в результате пожара в многоквартирном доме. Всего из здания эвакуировали 25 человек. Причиной возгорания стала неосторожность при курении.