Больше 10 ДТП произошло в Тюмени из-за гололедицы

Утром 14 апреля гололедица стала причиной более десятка аварий в Тюмени. Водителей просят выбирать общественный транспорт и такси для передвижения по городу.

Гололедица образовалась из-за значительного понижения температуры воздуха. Аварии зарегистрированы на улицах 30 Лет Победы, Мельникайте, Челюскинцев, Монтажников, Максима Горького, Московском тракте, на путепроводе на улице Пермякова и других проездах. Об этом сообщает портал «Наш город».

Многие тюменцы успели поменять зимние шины на летние. Во избежание новых ДТП тюменцев просят отказаться от личного транспорта.

Ожидается, что температура около 0 градусов продержится в Тюмени до 15 апреля. К 18 апреля воздух прогреется до +8 градусов.