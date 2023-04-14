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Минобороны России опубликовало кадры уничтожения украинской САУ Krab

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Фото: Министерство обороны Российской Федерации
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Российские силы уничтожили самоходную артиллерийскую установку (САУ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Krab польского производства. Минобороны РФ в пятницу, 14 апреля, опубликовало кадры ликвидации установки.

«После обнаружения замаскированной огневой позиции САУ расчетами беспилотных летательных аппаратов по самоходной установке был нанесен удар высокоточным боеприпасом. САУ Krab была уничтожена первым выстрелом», — написало оборонное ведомство в Telegram-канале.

Отмечается, что контроль точности осуществлял расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

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Накануне, 13 апреля, Минобороны России опубликовало кадры боевой работы артиллерийских подразделений Воздушно-десантных войск (ВДВ) в зоне проведения спецоперации. В ведомстве подчеркнули, что экипажи САУ «Нона» совершают марш на огневые позиции, проводят прицеливание и наносят огневое поражение живой силе ВСУ, уничтожая также командно-наблюдательные пункты противника, оборудованные в лесу.

В тот же день было опубликовано видео работы ударных вертолетов Ми-28Н по ликвидации опорных пунктов и бронированной техники ВСУ. В Минобороны указали, что во время боевых вылетов служащие армейской авиации выполняют пуски ракет по заданным целям.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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