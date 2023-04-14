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В Крыму предложили лишить Украину выхода к Черному морю

Константинов: Украину надо лишить выхода к Черному морю
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Фото: ТАСС/Стрингер
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Украину вслед за Азовским морем нужно лишить выхода и к Черному морю, а все южные территории вернуть обратно России, заявил 14 апреля глава парламента Республики Крым Владимир Константинов.

«Никакого НАТО здесь не будет. У НАТО много других морей, пусть там плавают. А в Черном море они плавать не могут, только тонуть. <…> Они (киевские власти. — Ред.) там уже дофантазировались до такого уровня неадекватности, что глобус Украины для них — не предел. Фактически же они уже утратили Азовское море, следующий этап — это утрата доступа к Черному морю»,— сказал он в беседе с «РИА Новости».

Константинов отметил, что будущее украинской территории является почвой для крупных политических торгов, решающими для которых станут результаты специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса.

«Но, безусловно, весь юго-восток бывшей Украины — это Россия. А значит, и все Черноморское побережье — наша исконная земля. Волею случая она досталась другому государству, что не принесло особой радости ни ему, ни тем более жителям Причерноморья. Теперь время вернуть его законному владельцу», — подчеркнул глава парламента Крыма.

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Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба 13 апреля заявил о необходимости превращения Черного моря в воды НАТО. Он призвал к демилитаризации морского пространства, чтобы «законопослушные страны могли использовать его для торговли и путешествий». Помимо этого, министр выразил сожаление из-за отсутствия у Запада стратегии по Черному морю.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отверг эту инициативу, так как Черное море должно быть морем сотрудничества, взаимодействия и безопасности, по его мнению. Он добавил, что само заявление Кулебы основано на противоречии, так как понятия «НАТО» и «демилитаризация» являются взаимоисключающими.

В свою очередь, член комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Ольга Ковитиди сказала, что Крым никогда не допускал возможности превратить Черное море во внутренние воды НАТО. Сенатор подчеркнула, что «для крымчан Крым всегда был и остается российским».

22 марта американский государственный секретарь Энтони Блинкен заявил, что администрация США намерена к июню 2023 года подготовить стратегию по региону Черного моря, в которую будут включены политические и экономические компоненты. Блинкен также напомнил, что три из шести стран, имеющих выход к Черному морю, входят в НАТО, а Украина является важным союзником Соединенных Штатов. По этой причине американская стратегия в данном регионе будет сосредоточена на вопросах безопасности, а также на активизации политического, экономического и энергетического сотрудничества.

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