Сезон навигации начинается на реке Бурее в Амурской области

Навигация маломерных судов стартует с 15 апреля на реке Бурее в Амурской области. Об этом сообщает Амурская служба новостей со ссылкой на региональное управление МЧС.

Движение лодок разрешено на Бурее и ее притоках. На Амуре, Зее и Селемдже навигация откроется только 1 мая. На Бурейском и Нижне-Бурейском водохранилищах выход маломерных судов разрешат с 15 мая. На Зейском водохранилище лодки смогут двигаться с 1 июня.

Владельцам маломерных судов сообщили о необходимости подготовки к сезону. В частности, следует проверить исправность двигателя и корпуса лодки, а также при необходимости обновить документы.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае движение теплоходов может начаться раньше обычного срока. Предполагается, что навигация откроется 29 апреля.