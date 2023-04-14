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В Госдуме назвали Украину полигоном для испытания оружия НАТО

Спикер Госдумы Володин: Украина является полигоном для испытания оружия Вашингтона и НАТО
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Фото: REUTERS/Yan Dorbronosov
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Для руководства США и Североатлантического альянса Украина представляет собой полигон для испытания оружия и проверки новых способов ведения вооруженных конфликтов. Такое мнение высказал спикер Государственной думы Вячеслав Володин в пятницу, 14 апреля.

«Очевидно, что для Вашингтона и НАТО Украина — лишь полигон для испытания оружия, в том числе биологического, и обкатки новых способов ведения войны», — написал Володин в своем Telegram-канале.

Он добавил, что население США и европейских стран всё меньше поддерживают политику глав своих государств, направленную на оказание помощи киевскому режиму. Так, по словам Володина, неодобрение поддержки Украины в США достигло 43%, в Великобритании — 65%, в Германии выступает против нее уже 70%, а во Франции — 80%.

При этом, как указал спикер Госдумы, лидеры США, Франции и ФРГ Джо Байден, Эммануэль Макрон и Олаф Шольц пытаются сохранить свою власть, ввергая граждан своих же стран в масштабные проблемы, не думая при этом и о народе Украины и ее экономике.

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Днем ранее бывший посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в РФ Родион Мирошник отметил, что Вашингтон гонит Вооруженные силы Украины (ВСУ) «на убой», желая получить политические дивиденды и оправдать затраты на помощь Киеву.

До этого, в конце февраля, полигоном НАТО для отработки «кровавых сценариев» назвал Украину врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин. По словам Пушилина, перед киевскими властями поставили задачу стереть населенные пункты ДНР с лица земли. Кроме того, он указал, что «противник использует мирных жителей» в качестве живого щита.

В том же месяце заместитель постоянного председателя России при ОБСЕ Максим Буякевич отметил, что страны НАТО используют конфликт на Украине, для того чтобы отработать сценарии противостояния Российской Федерации.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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