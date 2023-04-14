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Два человека пострадали при пожаре в многоквартирном доме в Якутске

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Два человека пострадали в результате ночного пожара в многоквартирном доме в Якутске. Об этом сообщает ИА SakhaNews со ссылкой на республиканское управление МЧС.

Пожар произошел в ночь на 14 апреля на улице Лермонтова. Пожарные прибыли на место происшествия в течение четырех минут после поступления информации. Из дома эвакуировали 25 человек. Мужчина 1987 года рождения и женщина 1976 года рождения пострадали.

При пожаре повреждена кровля дома, две квартиры, а также коридор. Общая площадь горения составила 120 кв. м. Причиной пожара стала неосторожность при курении, пишет ИА YakutiaMedia. Виновник пожара устанавливается.

В Новосибирской области крупный пожар произошел в поселке Садовом. Огонь охватил площадь 240 кв. м. В результате возгорания пострадали гараж, баня, сарай и два автомобиля.

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