За девять лет украинской агрессии в Луганской Народной Республике (ЛНР) погибли 1717 человек, 640 получили ранения различной степени тяжести. Об этом 14 апреля уведомили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Разрушено и повреждено 9822 дома и 895 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе 133 медицинских и 151 образовательное учреждение», — сказано в сообщении представительства в Telegram-канале.

С начала проведения спецоперации (СВО) по защите Донбасса было зафиксировано 1407 обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ).

Сообщается, что в общей сложности за этот период украинские войска применили порядка 11,5 тыс. боеприпасов разного калибра, в том числе ракеты тактического ракетного комплекса «Точка-У» и американской РСЗО HIMARS, РСЗО, 155-мм артиллерийских орудий, 152- и 122-мм артиллерийских орудий, минометы 120 и 82 мм, девять ударных БПЛА.

«Жертвами агрессии ВФУ с начала СВО стали 757 мирных жителей, из которых 205 человек погибли и 552 получили ранения. В результате обстрелов 23 ребенка погибло и 36 получили ранения. Разрушен и поврежден 3931 дом и 494 объекта гражданской инфраструктуры, включая 100 образовательных и 27 медицинских учреждений», — отметил СЦКК.

Представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в СЦКК 10 апреля уточнило, что с начала эскалации конфликта там погибли 4483 мирных жителя, в том числе 134 ребенка. За это время пострадали 4320 мирных жителей, среди которых 276 детей.

СВО по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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