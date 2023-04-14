Два человека погибли в ДТП в Самарской области

Два человека погибли в ДТП в Тольятти в Самарской области, выяснили 14 апреля «Известия».

Инцидент произошел на трассе М-5 в районе поселка Прибрежный.

В МЧС России уточнили, что пикап «ВИС 2349» въехал в остановку. На кадрах видны тела погибших, а также то, что машина выгорела дотла.

Личности погибших устанавливаются, передает ведомство.

13 апреля в отделении пропаганды безопасности дорожного движения областной ГИБДД рассказали о ДТП в Челябинской области. В Златоусте в 03:15 по местному времени (01:15 мск) водитель грузовика с полуприцепом врезался в жилой многоэтажный дом. После этого машина загорелась. Водитель погиб.